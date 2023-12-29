Владимирская больница скорой помощи получила новый томограф Средства, 48 миллионов рублей были...

Владимирская больница скорой помощи получила новый томографСредства, 48 миллионов рублей были выделены в рамках областной программы.Монтаж оборудования завершен, ведутся пуско-наладочные работы - аппарат будет введен в эксплуатацию в январе, сообщают в региональном Минздраве. Новый томограф - более высокого уровня, чем уже имеющийся в больнице- скорость сканирования больше, а значит доза облучения, полученная пациентом меньше.- На сегодня это один из передовых аппаратов из линейки, который удовлетворяет всем потребностям современных методов обследования. Двухсрезовый, но с возможностью аппаратного усиления до 64. Этого с лихвой хватает, согласно всем клиническим рекомендациям. Надеюсь, что он значительно облегчит работу врачей, потому что правильно поставленный диагноз - это 80 процентов успеха лечения- мы сможем делать на этом аппарате исследования в гинекологии, урологии, травматологии и нейрохирургии.В следующем году в рамках программы "Развитие здравоохранения Владимирской области" владимирская БСП получит из областного бюджета более ста миллионов рублей - деньги пойдут на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт в патологоанатомическом отделении, бактериологической и клинико-диагностической лабораториях , а также в приемном отделении.