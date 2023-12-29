Владимирские компании расширяют сотрудничество до Ближнего Востока В столице Египта Каире прошла...

Владимирские компании расширяют сотрудничество до Ближнего ВостокаВ столице Египта Каире прошла международная выставка древесины и деревообрабатывающего оборудования Cairo Wood Show 2023. В ней приняли участие 4 предприятия из Владимирской области. С какими странами удалось договориться о сотрудничестве? Расскажет Александр СыпченкоЭто самая крупная выставка древесины и деревообрабатывающего оборудования на Ближнем Востоке. Здесь встречаются лучшие эксперты отрасли, презентуются новые товары и технологии. Коллективный стенд для предприятий тридцать третьего региона организовал Владимирский центр поддержки экспорта.Один из участников - ООО "Троммель". Киржачский производитель фанерных катушек для электрокабеля.Анна Андреенко, представитель ООО "Троммель":- Благодаря Центру поддержки экспорта мы приняли участие в международной выставке. Надеемся, что в 2024 году мы заключим ряд выгодных контрактов и будем поставлять нашу продукцию на рынок Ближнего Востока.Большой интерес к Владимирским компаниям проявлен со стороны Египта, Туниса, Кувейта, Сирии, Швеции. Представителей этих стран привлекло соотношение цены и качества региональной продукции. Участники провели около 80-ти переговоров и деловых встреч. Владимирские производители уверены, уже в ближайшие полгода у них появятся новые перспективные направления работы, будут заключены выгодные экспортные контракты. Компания "РусЭкспортГрупп" уже обеспечила качественными дверями миллионы квартир, офисов и промышленных объектов по всей стране. Впереди расширение ассортимента продукции и выход на международный рынок.Екатерина Кытина, менеджер по экспорту группы компаний "Legard":- Интересные запросы, мы надеемся найти здесь дистрибьютора и представлять свою продукцию на рынке Египта. Образцы наши наших окон и дверей пользуются популярностью.Фабрика "Триадорс" также считается одним из лучших региональных поставщиков межкомнатных дверей. Ее продукция отличается высоким качеством и доступностью. Другой участник выставки в Каире - мастерская "Магия дерева". Компания производит предметы интерьера любой сложности. От столов и лестниц до кухонных гарнитуров. Каталог продукции сразу же покорил иностранных покупателей, рассказывает коммерческий директор компании "Магия дерева" Максим ПоповМаксим Попов, коммерческий директор компании "Магия дерева":- В первый день выставки мы могли все образцы, которые привезли с собой продать, потому что был достаточно сильный интерес и спрос на нашу продукцию, но мы не могли этого сделать так как надо было 4 дня выставки чтобы показывать людям, ну и в конце выставки пару образцов у нас с Китая клиенты приобрели.Участие владимирских компаний в выставке Cairo Wood Show 2023 можно считать успешным. Результаты не заставят себя ждать, уверены эксперты. Новые партнеры внесут существенный вклад в экономику региона, а количество местных компаний, представляющих Владимирскую область на рынке Ближнего Востока, будет только увеличиваться.Александр Сыпченко, Александр Чунаев "Вести-Владимир"