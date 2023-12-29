Губернатор Александр Авдеев и начальник ГУ МЧС России по 33-му региону Алексей Купин вручили руководителям пожарно-спасательных подразделений ключи от новых спецмашин.

Губернатор Александр Авдеев и начальник ГУ МЧС России по 33-му региону Алексей Купин вручили руководителям пожарно-спасательных подразделений ключи от новых спецмашин. Об этом в четверг, 28 декабря, рассказала правительства Владимирской области.В частности, 1-й пожарно-спасательный отряд региональной столицы получил 2 автоцистерны и пожарную машину, по 1 единице техники передали сотрудникам МЧС из Кольчугина и Суздаля.Отмечается, что всего в текущем году на средства федерального и областного бюджетов было приобретено 17 единиц новой специальной техники.