Владимирский филиал Россельхозцентра поделился результатами осеннего мониторинга заселенности полей...

Владимирский филиал Россельхозцентра поделился результатами осеннего мониторинга заселенности полей грызунамиПо результатам исследования, более шести тысяч гектаров из семи обследованных страдают от мышевидных грызунов.Максимальное количество жилых нор на гектаре - 285 - зафиксировано в Собинском районе. В Россельхозцентре подчеркивают - коэффициент плотности мышиного населения почти в полтора раза ниже уровня прошлого года. Напоминаю, что грызуны сильно повреждают зерновые. Они съедают посевы многолетних трав и всходы озимых. Из-за того, что осенью поля не обрабатывались, в 2024 году возможен подъем численности мышей - говорят в Россельхозцентре.Кроме Собинского, в зоне риска также Суздальский, Александровский и Юрьев-Польский районы.