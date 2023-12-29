Владимирскому приюту для животных помогают дети и добровольцы. Временный дом для тех, кто ищет...

Владимирскому приюту для животных помогают дети и добровольцы.Временный дом для тех, кто ищет постоянный. Неравнодушные владимирцы как могут помогают приюту для бездомных животных "Ковчег-33". На днях там появились новые будки. Но проблем у приюта еще немало. И помочь может каждый. Как, расскажет Мария Рябова.Нескончаемый детский восторг. Четвероногие друзья из приюта "Ковчег 33" каждого гостя встречают радостным лаем. Без помощи, оставленные хозяевами животные, могут погибнуть. Анна Болдина о том, что собаки нуждаются в будках, узнала в социальных сетях. И незамедлительно кинула клич среди знакомых.Анна Лукьянова - предприниматель:- Внезапно мне написал Гриша, сказал, что у нас есть материалы. И руки сейчас свободные. Можем помочь. Поспрашивал про приют. И в итоге, у нас получилась такая коллаборация. У нас получилось 4 будки и вольер.Сколотить будку, привезти корм или просто приехать погулять- животным в приюте не хватает тепла и ласки. Подарок в виде внимания и десяти мешков корма приехали вручить ребята из 73 гимназии. Помогать братьям нашим меньшим - важно, считают дети.Александр Дрозденко:- Каждая жизнь любого, любого живого существа важна. Ну,например, если вот, когда, например, родился человек и потом его выкинули. Также с собаками.Сейчас в приюте 49 собак. 12 кошек - на передержке, место для них пока не оборудовали. В "Ковчеге 33" следят за тем, чтобы животные были сытыми и здоровыми.Анна Болдина - директор АНО "Ковчег 33":- Это щенок бимка, ему 3 месяца. Он уже вакцинирован. Познает жизнь в приюте. Очень хочется, чтоб он нашел дом.Внести свой вклад можете и вы. Четвероногие друзья из "Ковчега" будут рады любой помощи.Мария Рябова. Александр Чунаев. Вести- Владимир.