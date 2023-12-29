В четверг, 28 декабря, глава Владимира Дмитрий Наумов наградил лучших спортсменов и тренеров по итогам 2023 года.

В четверг, 28 декабря, глава Владимира Дмитрий Наумов наградил лучших спортсменов и тренеров по итогам 2023 года. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.Мероприятие традиционное. Ежегодно коллегия управления по физической культуре и спорту определяет 10 атлетов и 5 наставников, показавших наилучшие результаты.Как отметил Дмитрий Наумов, в 2023 году спортсмены и тренеры Владимира снова показали высокое мастерство и волю к победе. Каждый из них является примером для подражания. С полным списком награждённых можно ознакомиться мэрии.