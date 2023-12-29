Во Владимире открылась общественная приемная кандидата в Президенты Владимира Путина. На базе...

Во Владимире открылась общественная приемная кандидата в Президенты Владимира Путина.На базе "Штаба поддержки" на Большой Московской,19, будут собирать все предложения для улучшения жизни страны и нашего региона. Инициативы отправят в федеральный штаб кандидата. Запись в приемную не нужна. Работа планируется со вторника по субботу, с 10 до 18 часов. Помогать избирателям будут и волонтеры - все прошли обучение. В праздничные дни приемная начнет работу с 4 января.Любовь Никитина, руководитель региональной общественной приемной кандидата в Президенты В.В. Путина:Чтобы на кандидат был зафиксирован. И были выданы документы, что он является кандидатом. И наступила стартовая избирательная кампания. Так что приходите на Большую Московскую 19, здесь вас ждут, здесь вам помогут.