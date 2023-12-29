Во Владимире в новогоднюю ночь проезд на общественном транспорте будет бесплатным Мэрия города...

Во Владимире в новогоднюю ночь проезд на общественном транспорте будет бесплатнымМэрия города Владимира организовала бесплатные маршруты городского общественного транспорта в новогоднюю ночь.1 января 2024 года с 00.30 до 03.30 бесплатная перевозка пассажиров к местам массовых гуляний будет организована по следующим маршрутам:- ул.Балакирева - пр-кт Строителей - ул.Горького - ул.Гагарина - Золотые ворота - пл.Победы - пр-кт Ленина - ул.Фатьянова (троллейбус, интервал 15 мин.),- Юго-Западная - ул.В.Дуброва - пл.Победы - Золотые ворота - ул.Гагарина - ул.Батурина - ул.Мира - ВХЗ - ул.Егорова - ул.Комиссарова - ул.Безыменского - ул.Куйбышева (автобус, интервал 10 мин.),- Загородный парк - ул.Мира (автобус, интервал 30 мин.),- Энергетик - пл.Победы - Золотые ворота (автобус, интервал 30 мин.),- Пиганово - пл.Победы - Золотые ворота (автобус, интервал 30 мин.).Фото: пресс-служба городской администрации