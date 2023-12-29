Во Владимире завершаются работы по праздничному оформлению города Сейчас новогодний блок... Во...

Во Владимире завершаются работы по праздничному оформлению городаСейчас новогодний блок... Во Владимире завершаются работы по праздничному оформлению города. В этом году "нарядных" территорий стало больше.Так новые украшения появились в Кутузовском сквере, сквере Гоголя, на пересечении улицы Мира с Батурина и с проспектом Строителей. На елки здесь повесили неоновые снежинки. В Гвардейском сквере парковые светильники украсили светодиодным дождем, а на площади Победы заработали световые фотозоны. "Подсветили" и Козлов Вал. Тут разместили композицию "Ледяная сказка".В мэрии уверены - теперь прогулки по городу станут еще приятнее.