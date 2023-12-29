Во Владимирской области мобилизован на усиление оперативный штаб по энергоснабжению. Морозы...

Во Владимирской области мобилизован на усиление оперативный штаб по энергоснабжению.Морозы возвращаются в регион. По поручению губернатора, в области мобилизован на усиление оперативный штаб по энергоснабжению.В региональном управлении МЧС предупреждают, аномально холодная погода - на 7-12 градусов ниже нормы - ожидается уже этой ночью. А 31 декабря велика вероятность снегопада. Напомним, из-за мокрого снега в прошлые выходные без света в области остались более десяти тысяч человек. Энергетики региона ведут круглосуточный мониторинг. Продолжает работу горячая линия. Ее номер на ваших экранах.(8-800-220-0-220)