Перед судом предстанет 33-летний водитель из Гусь-Хрустального.

Перед судом предстанет 33-летний водитель из Гусь-Хрустального. Мужчину обвиняют в нарушении ПДД в состоянии алкогольного опьянения и причинении тяжкого вреда здоровью ребёнку. Об этом рассказала СУ СКР по Владимирской области.Инцидент произошёл осенью текущего года в Гусь-Хрустальном районе. Правоохранители установили, что водитель был пьян, съехал в кювет и врезался в дерево. На заднем сиденье автомобиля находился 4-летний малыш, который получил серьёзные ранения.В настоящий момент уголовное дело передано в суд.