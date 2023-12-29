Высокое качество энергоснабжения и ориентированность на каждого клиента стало девизом энергетиков...

"Высокое качество энергоснабжения и ориентированность на каждого клиента" стало девизом энергетиков Владимирской области.В Москве прошла итоговая пресс-конференция Игоря Маковского, генерального директора ПАО "Россети Центр" - управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье". Свои вопросы главе энергокомпании смогли задать более 100 журналистов федеральных и региональных СМИ, а также сами потребители. Слово Александру Сыпченко.Самый широкий спектр тем. Итоги года Игорь Маковский - генеральный директор "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" подводит на традиционной встрече с журналистами. Представителей ведущих СМИ страны интересуют десятки вопросов: от реализации стратегических планов по развитию электросетевого комплекса до внедрения новых инструментов, позволяющих существенно модернизировать ряд процессов.Игорь Маковский, генеральный директор ПАО "Россети Центр"- управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье":- Программный комплекс "Пирамида", который сегодня у нас в автоматическом режиме опрашивает все интеллектуальные приборы учета. Вы знаете мы реализуем очень большую программу в рамках 522-го Федерального закона. Мы меняем старые традиционные индукционные счетчики на новые интеллектуальные счетчики куда не нужно ходить человеку.Масштабный проект по установке интеллектуальных приборов учета электроэнергии активно реализуется и во Владимирской области. Так называемый «умный» учет не только значительно улучшает надежность и качество энергоснабжения потребителей, но и кратно сокращает потери.Игорь Маковский, генеральный директор ПАО "Россети Центр"- управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье":- Программный комплекс сегодня нам обрабатывая тысячи и тысячи, а то и сотни тысяч данных выдает как раз адресность населенного пункта и локацию, где математическая модель рассчитывает есть ли не технологические потери, то есть есть что-то еще.За прошлый год энергетикам удалось снизить среднюю длительность перерывов энергоснабжения потребителей с 2 с половиной часа до полутора часов. В числе основных направлений работы компании - и обеспечение наружного освещения. "Россети Центр и Приволжье" обслуживают почти 1000 уличных светильников в 20 субъектах страны.Игорь Маковский, генеральный директор ПАО "Россети Центр"- управляющей организации ПАО "Россети Центр и Приволжье":- Мы не можем отпустить не горящую лампочку на какой-то длинный период. Месяц два три, мы стремимся к тому, чтобы этот регламент не превышал 24 часа, потому что это не только комфорт и красота, но еще и безопасность автомобильного движения и просто общественная безопасность.Вместе с журналистами свои вопросы главе энергокомпании задали и потребители. На "горячую линию" поступило почти полторы тысячи обращений от граждан. Благодаря высокотехнологичному программному комплексу многие проблемы были решены еще до окончания пресс-конференции.Александр Сыпченко, Алексей Ковалев Вести-Владимир