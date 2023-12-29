Житель Коврова предстанет перед судом за убийство двух лиц на почве ревности
В отношении...
Житель Коврова предстанет перед судом за убийство двух лиц на почве ревности
В отношении 44-летнего жителя города Коврова утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в убийстве двух лиц.
Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина проживал в Ковровском интернате для престарелых и инвалидов. Интернат является специальным учреждением, где проживают лица, нарушающие правопорядок, лица категории БОМЖ, в том числе ранее судимые.
Вечером 23 февраля 2023 года обвиняемый, находящийся в нетрезвом виде, заподозрил, что у его 76-летней сожительницы есть отношения с мужчиной, проживавшим в соседней комнате и решил последнего убить. У другого соседа он взял складной нож и пошёл в комнату обидчика.
Дверь открыл приятель потерпевшего, который попытался преградить путь. Тогда злоумышленник нанес ему удары клинком ножа. От полученных ранений тот скончался на месте преступления. После этого обвиняемый подошёл к сидевшему на кровати второму потерпевшему, которого также ударил ножом в грудь и по рукам. В результате чего тот также скончался.
Злоумышленник рассказал о содеянном другим проживающим в интернате, но те ему не поверили и продолжили заниматься своими делами. Тела жертв обнаружены на следующий день сотрудниками учреждения.
Мужчина вину в совершённом преступлении мужчина признал.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение во Владимирский областной суд.
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