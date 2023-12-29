Житель Коврова предстанет перед судом за убийство двух лиц на почве ревности В отношении...

Житель Коврова предстанет перед судом за убийство двух лиц на почве ревностиВ отношении 44-летнего жителя города Коврова утверждено обвинительное заключение. Он обвиняется в убийстве двух лиц.Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, мужчина проживал в Ковровском интернате для престарелых и инвалидов. Интернат является специальным учреждением, где проживают лица, нарушающие правопорядок, лица категории БОМЖ, в том числе ранее судимые.Вечером 23 февраля 2023 года обвиняемый, находящийся в нетрезвом виде, заподозрил, что у его 76-летней сожительницы есть отношения с мужчиной, проживавшим в соседней комнате и решил последнего убить. У другого соседа он взял складной нож и пошёл в комнату обидчика.Дверь открыл приятель потерпевшего, который попытался преградить путь. Тогда злоумышленник нанес ему удары клинком ножа. От полученных ранений тот скончался на месте преступления. После этого обвиняемый подошёл к сидевшему на кровати второму потерпевшему, которого также ударил ножом в грудь и по рукам. В результате чего тот также скончался.Злоумышленник рассказал о содеянном другим проживающим в интернате, но те ему не поверили и продолжили заниматься своими делами. Тела жертв обнаружены на следующий день сотрудниками учреждения.Мужчина вину в совершённом преступлении мужчина признал.Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение во Владимирский областной суд.Фото: freepik.com