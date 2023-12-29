Жителей и гостей города Владимира приглашают покататься на коньках, лыжах, ватрушках и...

Жителей и гостей города Владимира приглашают покататься на коньках, лыжах, ватрушках и сноубордахОб этом сообщает пресс-служба администрации города Владимира.КОНЬКИ:Каток «Молодежный» в Центральном парке культуры и отдыха работает ежедневно с 8:00 до 22:00. (перерыв 12:00-13:00, 16:00-17:00).Новогодняя ночь: с 01:00 до 04:00Каток на бульваре им. Пушкина работает по расписанию:Будние дни с 16:00 до 22:00 без перерываВыходные и праздничные дни: с 10:00 до 22:00. (перерыв 13:00-13:40, 17:00-17:40)Новогодняя ночь: с 01:00 до 04:00Каток в парке "Дружба" работает ежедневно с 10:30 до 21:00ЛЫЖИ:Парк "Дружба"Центральный паркПарк ЗагородныйПарк ДобросельскийВАТРУШКИ:Парк "Дружба"Центральный парк (здесь можно прокатиться и на Финских санях)Парк ЗагородныйПарк ДобросельскийСклон на Студеной горе находится на улице Дворянская, дом № 12-б.На территории комплекса открыт прокат спортивного инвентаря.Ежедневно с 10:00 до 22:00Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (930) 031-13-11Фото: freepik.com