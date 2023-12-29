Жителей и гостей города Владимира приглашают покататься на коньках, лыжах, ватрушках и...
Жителей и гостей города Владимира приглашают покататься на коньках, лыжах, ватрушках и сноубордах
Об этом сообщает пресс-служба администрации города Владимира.
КОНЬКИ:
Каток «Молодежный» в Центральном парке культуры и отдыха работает ежедневно с 8:00 до 22:00. (перерыв 12:00-13:00, 16:00-17:00).
Новогодняя ночь: с 01:00 до 04:00
Каток на бульваре им. Пушкина работает по расписанию:
Будние дни с 16:00 до 22:00 без перерыва
Выходные и праздничные дни: с 10:00 до 22:00. (перерыв 13:00-13:40, 17:00-17:40)
Новогодняя ночь: с 01:00 до 04:00
Каток в парке "Дружба" работает ежедневно с 10:30 до 21:00
ЛЫЖИ:
Парк "Дружба"
Центральный парк
Парк Загородный
Парк Добросельский
ВАТРУШКИ:
Парк "Дружба"
Центральный парк (здесь можно прокатиться и на Финских санях)
Парк Загородный
Парк Добросельский
Склон на Студеной горе находится на улице Дворянская, дом № 12-б.
На территории комплекса открыт прокат спортивного инвентаря.
Ежедневно с 10:00 до 22:00
Более подробную информацию можно узнать по телефону 8 (930) 031-13-11
Фото: freepik.com