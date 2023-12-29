Жители Владимирской области смогут увидеть фильм Чебурашка на канале Россия. Впервые на...

Жители Владимирской области смогут увидеть фильм "Чебурашка "на канале "Россия".Впервые на телевидении. Наш телеканал покажет отечественный фильм-рекордсмен. Добрая семейная сказка "Чебурашка" выйдет в эфир первого января.Картина режиссера Дмитрия Дьяченко вышла в прокат год назад и собрала более 7 миллиардов рублей в России и странах СНГ, объединив у больших экранов 23 миллиона зрителей. Новая история Чебурашки - не экранизация рассказов Эдуарда Успенского, в картине непоседливого ушастого зверька ждут новые друзья и приключения. После феноменального успеха в прокате, создатели фильма заявили, что собираются снять продолжение. В сентябре стартовали съемки второй части в Сочи. Ну, а первую, напомню, можно будет посмотреть первого января на телеканале "Россия" в 20:24.