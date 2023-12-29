Жительница Владимира рассказала о своей уникальной коллекции раритетных открыток Предновогодье -...

Жительница Владимира рассказала о своей уникальной коллекции раритетных открытокПредновогодье - самое время загадывать желания! А помочь в этом могут старые открытки, уверена жительница Владимира, коллекционер Ольга Пикуль. У нее в гостях побывала Вера Куликова.- Каждый Новый год когда все наряжают елки и заряжают гирлянды, а я достаю вот эти три заветные сундучка.А в сундучках прячутся новогодние открытки. Самой старой из них больше века. Датируется 1912 годом.Ольга Пикуль, филокартист:- Эта открытка она проштампована из города Риги в город Санкт-Петербург. Она с маркой российской империи.Открытка написана на немецком языке и пока не переведена.Ольга Пикуль, филокартист:- Мне почерк понравился. Звучит Берта Белл. И звучит очень аристократично. Я думаю открытки тогда могли позволить достаточно состоятельные люди.Ольга родилась в 1973. Эта открытка появилась в ее семье за две недели до ее рождения. Это ее талисман. Для Ольги она самая дорогая. С нее и началась большая коллекция новогодних открыток.Ольга Пикуль, филокартист:- Она подарена моим родителям. А родилась я в Старый Новый год чуть позже, через две недели. И вот она со мной всю жизнь! Именно вот этот экземпляр испачканный зеленкой, с оторванными глазами Деда Мороза.Это мой личный, личный экземпляр.Коллекцию Ольга собирает с советского времени. Здесь все вехи этой великой эпохи. Масштабные стройки, запуск первого спутника и первого космического корабля, освоение Арктики. И самое почетное место в ее собрании занимают новогодние открытки, присланные с фронта в Великую Отечественную войну.Ольга Пикуль, филокартист:- Вот эта открытка она мня тронула до глубины души! 6 января 1942 год! Здравствуй дорогой отец! Привет с фронта! Пока жив и здоров! Бью врага!По этим открыткам можно проследить, что во все времена люди желают друг другу примерно одного и того же.Ольга Пикуль, филокартист:- Здоровья это есть в каждой новогодней открытки. Вне зависимости это есть военные новогодние открытки мы с вами посмотрим, либо остальные периоды. Второй по популярности успехов!А чтобы ваше желание сбылось, по словам Ольги Пикуль, надо найти открытку, выпущенную в год вашего рождения и в Новый год загадать самое заветное.Вера Куликова, Андрей Синягин. "Вести- Владимир"