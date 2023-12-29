Перед судом предстанет 44-летний житель Коврова.

Перед судом предстанет 44-летний житель Коврова. Мужчину обвиняют в убийстве двух человек. Об этом рассказала прокуратуры Владимирской области.Преступление было совершено в феврале текущего года. Правоохранители выяснили, что обвиняемый был пьян и заподозрил свою сожительницу в интимных отношениях с соседом. Он схватил складной нож и направился разбираться.Фигуранта попробовал остановить друг соседа, но получил несколько ударов клинком в грудь и умер на месте. Вскоре житель Коврова добрался до своей основной цели и убил жертву.Отмечается, что на допросе фигурант во всём сознался. Уголовное дело передано в суд.