Информация появилась в телеграм-канале Shot.

Жителям Владимира поведали о выгодном времени для заказа такси в Новый год. Информация появилась в телеграм-канале Shot.Так, чтобы подешевле уехать домой 31 декабря, лучше всего брать машину в интервале с 20:00 до 22:00. После обращения президента самым оптимальным временем станет промежуток с 2:30 до 4:30. А если вы хотите отчалить куда-то утром, то владимирцам посоветовали это сделать с 8:00 до 11:00. После 15:00 цены должны уже прийти в своё русло.