32-летняя жительница Туапсе Ксения Литвинова пропала после поездки через международный онлайн-сервис BlaBlaCar. На связь женщина не выходит со 2 января.

32-летняя жительница Туапсе Ксения Литвинова пропала после поездки через международный онлайн-сервис BlaBlaCar. На связь женщина не выходит со 2 января.О случившемся сообщает Южное следственное управление на транспорте Следственного комитета России. Ведомство занимается поисками пропавшей совместно с поисково-спасательным отрядом "Дон".В конце декабря Ксения Литвинова уехала из Туапсе в Санкт-Петербург к своим друзьям. В начале января женщина собиралась обратно и забронировала машину через BlaBlaCar. 2 января она выехала из Питера в Туапсе, но так и не добралась до места назначения. В последний раз пропавшая связывалась с родителями в этот же день. Она рассказала, что ей остается ехать несколько часов до Краснодара. По предварительным данным, девушку могли высадить в Ростове-на-Дону.В настоящее время всех, кто обладает какой-либо информацией о Ксении Литвиновой, просят связаться с Южным следственным управлением на транспорте, либо в поисково-спасательный отряд. Особое внимание просят уделить владельцев придорожных кафе и заправочных станций.В декабре 2018 года путешествие со случайным попутчиком закончилось гибелью для 29-летней москвички. Она выехала из Москвы в Тулу на личном автомобиле. Позже оказалось, что попутчик, которого она посадила к себе через сервис BlaBlaCar, — это уголовник со стажем, ранее судимый за мошенничество и изнасилование. Ее убийца был схвачен и во всем сознался.Суть BlaBlaCar заключается в том, что водители за определенную стоимость предлагают поездки по различным направлениям, разыскивая попутчиков. Зачастую такие поездки могут быть опасными, поскольку о владельце транспортного средства можно судить лишь по имеющимся на сервисе отзывам. Чаще всего за частным лицом, предлагающим маршрут, стоят "бомбилы", которые занимаются нелегальной перевозкой.В июле 2019 года машинист поезда решил заработать, впустив в свою кабину попутчиков, найденных через BlaBlaCar.