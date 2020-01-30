Приговор был отменён, а дело вернули во Фрунзенской районный суд на повторное рассмотрение

24 января Владимирский областной суд рассмотрел апелляционную жалобу бывшего генерального директора завода «Автоприбор» Алексея Мельникова. Приговор был отменён, а дело вернули во Фрунзенской районный суд на повторное рассмотрение. Бизнесмен будет находиться под домашним арестом.Летом суд оправдал Мельникова по обвинению в преднамеренном банкротстве и злоупотреблении полномочиями, однако признал его виновным в мошенничестве и двух растратах в особо крупном размере. Судом было назначено наказание в виде 4,5 лет лишения свободы и штраф 700 тысяч рублей.