Более 1,1 млрд долларов компенсации присудил суд в США Калифорнийскому институту технологий (CalTech) за нарушения его патентов IT-гигантами Apple и Broadcom.

Более 1,1 млрд долларов компенсации присудил суд в США Калифорнийскому институту технологий (CalTech) за нарушения его патентов IT-гигантами Apple и Broadcom.Производителя iPhone обязали заплатить 837,8 миллионов долларов, а одному из ведущих мировых производителей коммуникационных чипов - 270,2 млн. Институт ранее обратился в суд в связи с незаконным использованием запатентованных им решений в области беспроводной передачи данных по Wi-Fi.По данным Bloomberg, это шестая крупнейшая по объёму выплаты компенсация, из когда-либо присуждавшихся в подобных исках. Впрочем, Apple намерена обжаловать вердикт присяжных, как и Broadcom. В компания настаивают, что не нарушали патентов, но даже в таком случае сумма компенсации не должна была бы быть значительной.