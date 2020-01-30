В Москве полицейские задержали в столице членов банды, которые делали дубликаты ключей от банковских ячеек и похищали оттуда крупные суммы в разной валюте. В Москве и Екатеринбурге ..

В Москве полицейские задержали в столице членов банды, которые делали дубликаты ключей от банковских ячеек и похищали оттуда крупные суммы в разной валюте. "В Москве и Екатеринбурге задержаны трое подозреваемых, в том числе их лидер. При обысках по местам их проживания изъяты 400 тысяч долларов, 110 тысяч фунтов стерлингов, 3,6 тысячи евро и более одного миллиона рублей", – цитирует МВД России .Выяснилось, что банда состояла из жителей Свердловской области. Они арендовали несколько ячеек по поддельным документам, а когда сотрудник банка выходил из депозитария, с помощью пластилина снимали слепки ключей, после чего делали дубликаты. "Установлены обстоятельства двух хищений. Предварительная сумма ущерба превысила 2,6 миллиона долларов (более 162 миллионов рублей)", – добавили в ведомстве.