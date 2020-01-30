Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца экс-полицейского Максима Уметбаева, обвиняемого в попытке фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова.

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО на два месяца экс-полицейского Максима Уметбаева, обвиняемого в попытке фальсификации доказательств по делу журналиста Ивана Голунова.Как передает ТАСС, данный вердикт огласила судья Евгения Николаева.В ходе заседания суда Уметбаев частично признал свою вину — в нанесении побоев Голунову — и выразил готовность сотрудничать со следствием. Бывший полицейский попросил служителей Фемиды назначить ему в качестве меры пресечения домашний арест.Ранее сообщалось о том, что Басманный суд Москвы арестовал по делу Голунова бывшего начальника отделения по контролю за оборотом героина и синтетических наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игоря Ляховца и двоих его экс-подчиненных Романа Феофанова и Дениса Коновалова.Следственный комитет России подозревает фигурантов дела в превышении должностных полномочий, фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности и незаконном обороте наркотиков.Сотрудника интернет-издания Meduza Ивана Голунова задержали в Москве 6 июня 2019 года, как утверждала полиция, с мефедроном. Однако впоследствии уголовное преследование отменили "в связи с недоказанностью его участия" в преступлении. Сам журналист заявлял, что наркотики ему подбросили.Впоследствии ряд сотрудников полиции поплатились должностями за этот скандал, а против пятерых из них возбудили уголовное дело.