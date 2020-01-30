Бывшие полицейские, обвиняемые по делу журналиста Ивана Голунова, считают себя невиновными. Об этом сообщил адвокат Голунова Сергей Бадашмин.

Бывшие полицейские, обвиняемые по делу журналиста Ивана Голунова, считают себя невиновными. Об этом сообщил адвокат Голунова Сергей Бадашмин."Никто из них вины не признает", – цитирует адвоката ТАСС.Более того, один из обвиняемых, Игорь Ляховец, заявил, что следствие оказывает на него давление. По словам экс-полицейского, его заставляют дать показания против других обвиняемых.Как сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Марина Литвинович, Ляхова обещают арестовать и поместить в СИЗО, если он не даст такие показания."Ляхов – бывший заместитель начальника отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО. Он сообщил, что был доставлен накануне в ИВС на Петровке из СК около 21:00, питание не получал. Находится в подавленном состоянии, – рассказала Литвинович. – Ему предлагают оговорить себя и сотрудников, чтобы остаться на домашнем аресте".Ранее 30 января сообщалось, что полицейским, подбросившим наркотики Голунову, предъявлено обвинение по трем статьям УК РФ: "Превышение должностных полномочий", "Фальсификация результатов оперативно-розыскной деятельности" и "Незаконный оборот наркотиков". Выяснилось, что полицейские подкинули журналисту запрещенные вещества, которые сами же незаконно приобрели.Помимо Ляховца обвинения предъявили Денису Коновалову, Акбару Сергалиеву, Роману Феофанову и Максиму Уметбаеву. Следствие уже ходатайствовало об их аресте, позже 30 января Басманный суд Москвы должен рассмотреть его.Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков 6 июня 2019 года, спустя два дня его поместили домашний арест. Это событие вызвало большой общественный резонанс. 11 июня журналиста освободили, сняв с него все обвинения. В январе нынешнего года Голунов был признан потерпевшим.