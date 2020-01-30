Ребята, разгадывая загадки, отвечая на вопросы викторины и собирая тематические пазлы, повторили Правила дорожного движения.

В дошкольном общеобразовательном учреждении № 40 города Киржач прошел день дорожной безопасности. Старший инспектор отделения ДПС ОГИБДД Отделения МВД России по Киржачскому району Ирина Нефедова провела с ребятами профилактические беседы о правилах безопасного поведения на дороге.Мальчишки и девчонки, разгадывая загадки и отвечая на вопросы викторины, собирая тематические пазлы и разгадывая ребусы, повторили Правила дорожного движения для пешеходов. Вспомнили о мерах безопасности при переходе проезжей части на нерегулируемых и регулируемых пешеходных переходах, а также при их отсутствии. Инспектор напомнила ребятам о пользе световозвращающих элементов и объяснила, что их использование является важным условием для сохранения жизни и здоровья на дороге в темное время суток, особенно в осенне-зимний период. Повторили ребята и правила поведения в автомобиле и общественном транспорте.Дошколятам были продемонстрированы обучающие мультфильмы о возникновении Правил дорожного движения.Подводя итоги мероприятия, будущие первоклассники сделали выводы, что изучать Правила дорожного движения, знать и применять их необходимо всегда.