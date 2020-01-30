Android, в котором нет ничего лишнего –
INOI 2 Lite. Получить в подарок максимально комфортный в использовании смартфон вы сможете с помощью Дни.ру.
Android, в котором нет ничего лишнего –
INOI 2 Lite. Получить в подарок максимально комфортный в использовании смартфон вы сможете с помощью "Дни.ру".
Эргономичный INOI 2 Lite 2019 прекрасно выглядит и отлично помещается в руке. Невероятная скорость работы интерфейса порадует обладателей нового гаджета.
Две SIM карты работают одновременно и позволяют оставаться на связи с родными и близкими в любое время. Кроме всего прочего, доступны миллионы приложений.
Память на телефоне позволит хранить фотографии и музыку в большом объеме. Не упустите шанс получить такой полезный подарок!
Чтобы выиграть, достаточно выполнить два простых условия:
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Больше комментариев – больше шансов победить! Ранее разыгрывался чемодан с Kit Kat.