Android, в котором нет ничего лишнего – INOI 2 Lite. Получить в подарок максимально комфортный в использовании смартфон вы сможете с помощью Дни.ру.

Android, в котором нет ничего лишнего –INOI 2 Lite. Получить в подарок максимально комфортный в использовании смартфон вы сможете с помощью "Дни.ру".Эргономичный INOI 2 Lite 2019 прекрасно выглядит и отлично помещается в руке. Невероятная скорость работы интерфейса порадует обладателей нового гаджета.Две SIM карты работают одновременно и позволяют оставаться на связи с родными и близкими в любое время. Кроме всего прочего, доступны миллионы приложений.Память на телефоне позволит хранить фотографии и музыку в большом объеме. Не упустите шанс получить такой полезный подарок!Чтобы выиграть, достаточно выполнить два простых условия:Подпишитесь на Instagram @и @Отметьте в комментариях разных друзейБольше комментариев – больше шансов победить! Ранее разыгрывался чемодан с Kit Kat.