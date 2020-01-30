23-летняя дочь одного из богатейших людей мира, основателя Microsoft Билла Гейтса Джессика собралась замуж. Ее бойфренд, профессиональный наездник египетского происхождения Найел Нассар, сделал ей предложение.

23-летняя дочь одного из богатейших людей мира, основателя Microsoft Билла Гейтса Джессика собралась замуж. Ее бойфренд, профессиональный наездник египетского происхождения Найел Нассар, сделал ей предложение.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Nayel Nassar (@nayelnassar) 29 Янв 2020 в 12:49 PST"Найел Нассар, ты – единственный и неповторимый", – написала она, отметив, что желает провести всю жизнь рядом с возлюбленным и "учиться, расти, смеяться и любить" вместе с ним.Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Jennifer Gates (@jenniferkgates) 29 Янв 2020 в 12:29 PSTНа снимке можно разглядеть кольцо с крупным бриллиантом, которое Нассар подарил своей невесте, с которой до этого встречался в течение четырех лет.Не так давно родители Дженнифер – 64-летний Билл Гейтс и его 55-летняя супруга Мелинда – отметили 26-летие совместной жизни.