В подвале жилого дома в Нижнем Новгороде взорвалась граната. ЧП случилось 30 января в Сормовском районе. На месте работают экстренные службы. Спасатели вывели из здания 25 человек, в том ..

В подвале жилого дома в Нижнем Новгороде взорвалась граната. ЧП случилось 30 января в Сормовском районе.На месте работают экстренные службы. Спасатели вывели из здания 25 человек, в том числе шесть детей. Территорию возле дома оцепили правоохранители.Точное число пострадавших пока не сообщается. По разным данным, от осколков гранаты пострадали от одного до двух человек, передает телеканал "".