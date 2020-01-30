Свыше тысячи двухсот стволов изъято в стрелковом клубе Паритет-СВ в Калужской области. Охотничье оружие в юхновском спортивном клубе массово переделывали в боевое автоматическое. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ России.

Свыше тысячи двухсот стволов изъято в стрелковом клубе "Паритет-СВ" в Калужской области. Охотничье оружие в юхновском спортивном клубе массово переделывали в боевое автоматическое. Спецоперацию провели сотрудники ФСБ России.Найдены пулеметы, различные модификации автомата Калашникова, снайперские винтовки и карабины, пистолеты и револьверы российского и иностранного производства, а также много патронов, сообщает телеканал "Россия 24".В ФСБ уточнили, что оружие сертифицировано как охотничьи карабины и массогабаритные макеты с восстановленными боевыми свойствами.Деятельность нелегальной мастерской по модернизации оружия, оснащенной специализированным оборудованием, прекращена, отчитались сотрудники спецслужбы.