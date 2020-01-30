Нападающий итальянского Милана Кшиштоф Пентек продолжит карьеру в немецкой бундеслиге. 24-летний поляк подписал долгосрочный контракт с берлинской Гертой, подробности которого не разглашаются.

Нападающий итальянского "Милана" Кшиштоф Пентек продолжит карьеру в немецкой бундеслиге. 24-летний поляк подписал долгосрочный контракт с берлинской "Гертой", подробности которого не разглашаются.По данным авторитетного портала transfermarkt.de, "красно-черные" выручили на продаже футболиста не менее 27 миллионов евро, при этом его стоимость оценивается в 32 миллиона евро.Gehen wir es an!