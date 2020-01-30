Глава Республики Алтай Олег Хорохордин был доставлен в московскую больницу. Как передает , причиной госпитализации стало обострение панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима ..

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин был доставлен в московскую больницу. Как передает , причиной госпитализации стало обострение панкреатита, вызванного стрессом и нарушением режима питания.Пресс-секретарь губернатораМихаил Максимовподтвердил эту информацию. "Он находился в Москве в командировке. Временно его обязанности исполняет первый заместитель председателя правительства Виталий Махалов", – рассказал он.Ранее телеграм-канал Baza сообщил о том, что глава Алтая попал в больницу из-за злоупотребления спиртными напитками. Якобы Олег Хорохордин "безостановочно пьет уже месяц". Позднее представители губернатора опровергли эти данные.Напомним, в марте прошлого года Олег Хорохордин был назначен временно исполняющим обязанности главы региона. А в сентябре его избрали на пост губернатора, передает телеканал "".