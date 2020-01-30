Разработчики операционной системы Android из Google представили новый программный инструмент. Он должен заметно облегчить установку на смартфоны новых, пока не доступных для обновления по воздуху, версий системного программного обеспечения.

Разработчики операционной системы Android из Google представили новый программный инструмент. Он должен заметно облегчить установку на смартфоны новых, пока не доступных для обновления "по воздуху", версий системного программного обеспечения.Выпущенный на этой неделе Android Flash Tool позволяет обновлять ПО смартфонов Google Pixel и некоторых других моделей, для которых создаются прошивки AOSP (Android Open Source Project), прямо из браузера.При помощи браузера Chrome версии 61 или новее, Microsoft Edge с версии 79 и Opera с версии 43 и новее можно устанавливать через браузер как новые системные образы, так и патчи и другие обновления безопасности. Для этого достаточно подключить смартфон USB-кабелем.Как отмечает Android Police, в тех же целях владельцы смартфонов Pixel могут использовать инструмент Google Pixel Update and Software Repair.