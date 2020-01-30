В феврале 2020 года Венера будет находиться в знаке собственной экзальтации, а это значит, что месяц хорош для всего нового – шопинга, экспериментов с имиджем, ремонта и любого обновления. Но главное – приступить ко всем начинаниям до 17 февраля, так как с этой даты вступает в свои права ретроградный Меркурий и любые серьезные дела могут иметь за собой непредсказуемые последствия, вплоть до 10 марта. Астролог, хиромант и нумеролог Дмитрий Ермолаев подготовил эксклюзивный гороскоп для Дни.ру.

феврале 2020 года Венера будет находиться в знаке собственной экзальтации, аэто значит, что месяц хорош для всего нового – шопинга, экспериментов симиджем, ремонта и любого обновления. Но главное – приступить ко всемначинаниям до 17 февраля, так как с этой даты вступает в свои праваретроградный Меркурий и любые серьезные дела могут иметь за собойнепредсказуемые последствия, вплоть до 10 марта. подготовил эксклюзивный гороскоп для "Дни.ру".ОвенОвнам,одним из самых любвеобильных знаков зодиака, не стоит отказывать себе всексуальных приключениях, иначе любые личные ограничения могут обернуться длявас нервным срывом. Продемонстрируйте своей второй половинке, что даже послемногих лет брака каждый день можно удивлять друг друга.Дляодиноких Овнов – самое время для регистрации на сайтах и мобильных приложенияхдля знакомств. Проявляйте инициативу и не ждите у моря погоды. Кстати, этокасается и вашей карьеры: начальство поощряет инициативных сотрудников, смелоозвучьте свои идеи руководству и принимайтесь за выполнение, главное, помните, чтоко всем рабочим начинаниям необходимо приступить до 17 февраля.ТелецЕслиу вас возникли трудности в достижениях желаемых целей, то пришло время для саморазвития.Отличными способами получить желаемое станут для вас онлайн-курсы, тренинги и non/fictionлитература. Начав все и сразу вы с огромной скоростью будете закрывать задачи. Исамое важное, это разобьет ваш прежний финансовый потолок.БлизнецыПосвятитеэтот месяц творчеству. Близнецов отлично расслабляют занятия любимыми делами, аэто сейчас как никогда кстати. Отвлечься от физического и эмоциональногоперенапряжения вам поможет хобби. Вполне возможно, что вы умеете играть намузыкальных инструментах или занимаетесь рисованием, а если еще не открыли всебе таланты, то пришло время. Подумайте, что у вас получается лучше всего иличему вы хотели бы научиться.РакБудьтеоткрыты к новым знакомствам, они сулят много пользы, а перемены к лучшему, этокак раз то, к чему вы давно стремились. Неприятные на первый взгляд людиокажутся совсем не такими, какими вы их могли увидеть. К тому же, внешностьзачастую бывает обманчива. Не исключено, что деловые связи перерастут вромантические, это пойдет расчетливым Ракам только на пользу.ЛевДляЛьвов очень важна работа и самореализация. Весь февраль рекомендуется неизменять себе и не останавливаться на достигнутом. Ваша целеустремленность поможетраскрыть новые границы, о которых вы даже не догадывались. Помните про особенноблагоприятные дни месяца – 4 и 8 февраля. В эти даты закладывание зерен нановые проекты принесет непременный успех.ДеваБеспроигрышнаяинтуиция Дев всегда помогала им принимать правильные решения, и сюрпризысудьбы, которые ожидают представителей Земной стихии в феврале, в очередной разпомогут Девам убедиться в своем природном чутье. Будьте внимательны к знакамВселенной и помните о том, что по жизни нас ведут. Рациональности Девам незанимать, поэтому при принятии важных решений взвешивайте все "за" и "против",особенно в неблагоприятные дни месяца – 6, 7, 12, 16, 21 февраля.Весыфеврале Весы испробуют на себе законы кармы. А какой бумеранг к вам вернется –зависит только от вас. Вспомните, когда вы последний раз помогали своимблизким, или, тем более, незнакомым людям? Жизнь всеми способами пытается вампоказать – что сеем, то и жнем. Если вы начнете делать другим добро осознанно иполучать от этого удовольствие, то баланс и гармония в вашей жизнивосстановятся.СкорпионДальниепоездки и командировки Скорпионам сейчас очень кстати. Новые места васнепременно вдохновят и зарядят энергией, которая вам сейчас так необходима дляпокорения новых высот. Постарайтесь в феврале вырваться в другие города истраны, желательно, не в одиночестве.СтрелецВамсейчас нужно обратить внимание на свое здоровье и больше думать о себе любимых.Февраль – один из самых переменчивых месяцев на погодные явления. Курсыпрофилактического массажа, бани и бассейн в комплексе приведут ваше здоровье внорму. Не злоупотребляйте таблетками и прочими "витаминами" из рекламы. Лучшевключите в рацион овощи, фрукты и исключите фаст-фуд. Никогда не поздностановиться здоровым.Козерогфеврале вполне возможны камбэки ваших бывших сексуальных партнеров, это вполненормальное явление в период ретроградного Меркурия. Но не будьте слишкомкатегоричны к ним, и, тем более, не показывайте в очередной раз свой тяжелыйхарактер. Будьте хитрее любых ситуаций и продумывайте все на несколько шаговвперед. Вернувшиеся из прошлого люди вам могут еще много раз пригодиться. Темболее, подобные возвращения далеко не последние в вашей жизни.ВодолейВодолеямв феврале рекомендуется быть решительнее, чем обычно. Под лежачий камень водане течет. Не бойтесь рисковать. Сейчас у вас есть все шансы выйти на новыйуровень – главное, будьте смелее. Научитесь проще соглашаться на авантюры!Рыбыфеврале многим Рыбам захочется побыть наедине с собой. Не отказывайте себе вэтом удовольствии. Самопознание, духовные практики и йога помогут вам обрестидушевное равновесие, которое некоторые представители вашего знака зодиака немогли обрести на протяжении многих лет. Вполне возможно, что именно в этоммесяце вы найдете себе хобби, которым будете увлекаться всю жизнь.