Пятерым бывшим полицейским, задержанным по делу журналиста Медузы Ивана Голунова, предъявили обвинения по трем статьям. Следственный комитет России настаивает на их аресте, передает ..

Пятерым бывшим полицейским, задержанным по делу журналиста "Медузы" Ивана Голунова, предъявили обвинения по трем статьям. Следственный комитет России настаивает на их аресте, передает телеканал "". Экс-сотрудников УВД по Западному округу Москвы подозревают в превышении должностных полномочий, фальсификации доказательств и незаконном приобретении и хранении наркотиков, сообщает "".Летом 2019 года Ивана Голунова задержали по подозрению в хранении запрещенных веществ. Журналист утверждал, что наркотики ему подбросили. Вскоре дело закрыли из-за отсутствия доказательств, напоминает .