Нападающий московского Локомотива и сборной России Федор Смолов на правах аренды до конца текущего сезона перешел в испанский футбольный клуб Сельта. Финансовые подробности трансфера не разглашаются.

Нападающий московского "Локомотива" и сборной России Федор Смолов на правах аренды до конца текущего сезона перешел в испанский футбольный клуб "Сельта". Финансовые подробности трансфера не разглашаются.Смолов в текущем сезоне в составе железнодорожников принял участие в 19 играх во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевых паса.Ранее Федор дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата России в сезона-2015/16 и 2016/17, выступая за "Краснодар". Также на его счету 39 матчей и 14 голов за сборную России.OFICIAL