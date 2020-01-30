Ни для кого не секрет, насколько велика польза масел. Специалисты Роскачества протестировали различные виды этого продукта и определили, какой из них лучше.

Ни для кого не секрет, насколько велика польза масел. Специалисты Роскачества протестировали различные виды этого продукта и определили, какой из них лучше.Как оказалось, подсолнечное и оливковое масла оба крайне полезны для здоровья. Но они обладают разными качествами.Так, например, оливковое масло нужно потреблять для снижения риска развития онкозаболеваний и уровня холестерина. Это связано с тем, что в его составе находится 77%мононенасыщенной кислоты омега-9. В то время как в подсолнечном польза масла значительно меньше, так как этот показатель равен 16%.Тем временем, польза подсолнечного масла в высоком содержании полиненасыщенных жирных кислот омега-6 – до 74%. В зависимости от зрелости плодов в оливковом показатель колеблется от 4 до 20%."Ежедневно употребляя эти масла в небольших количествах, например по одной столовой ложке каждое, вы укрепите здоровье", – приводит слова экспертов .В подсолнечном масле в два раза больше фитостеролов, которые способствуют снижению уровня риска возникновения инсульта и рака. Зато польза оливкого масла в том, что онозамедляет старение клеток за счет фенольных соединений, сообщает .По данным еще одним отличием является разницы содержание витамина Е в продуктах. Так, в оливковом содержится 12 миллиграмм компонента на 100 граммов масла, а в подсолнечном – 40-60 миллиграмм на тот же объем.