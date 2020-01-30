Посетитель московского Дикси скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже. Фатальное выяснение отношений попало в объектив камеры наблюдения.

Посетитель московского "Дикси" скончался после стычки с сотрудником супермаркета, который заподозрил 38-летнего мужчину в краже. Фатальное выяснение отношений попало в объектив камеры наблюдения.Конфликт произошел днем 20 января в магазине на Симферопольском бульваре. По предварительным данным, покупатель попытался пронести мимо кассы банку растворимого кофе, но был замечен 26-летним кассиром-контролером. После просмотра записей с камер наблюдения заподозренный в краже принялся оскорблять остановившего его сотрудника, а тот не сдержался и сначала ударил его кулаком в грудь, а затем ногой по голове.Пострадавшего отправили домой, на Болотниковскую улицу, где он спустя шесть дней и скончался от кровопотери, сообщает Агентство городских новостей "Москва". Вскрытие показало, что первопричиной стала тупая травма живота, то есть первый удар оказался фатальным.Подозреваемого уже задержали, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.