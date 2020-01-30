Пикап Tesla Cybertruck уже породил на свет множество фанатских реплик и спровоцировал появление ряда гаджетов, чей дизайн выполнен в том же стиле. Однако телефон Cyberphone фирмы Caviar заявлен как вполне серийный продукт. Что скажет на это Илон Маск?

Пикап Tesla Cybertruck уже породил на свет множество фанатских реплик и спровоцировал появление ряда гаджетов, чей дизайн выполнен в том же стиле. Однако телефон Cyberphone фирмы Caviar заявлен как вполне серийный продукт. Что скажет на это Илон Маск?Корпус телефона выполнен исключительно из титана и выглядит весьма угловато. А самой интригующей деталью дизайна стала складная металлическая крышка. Она либо полностью закрывает экран гаджета, обеспечивая, по словам разработчиков, абсолютную его защиту, либо за счет встроенных шарниров превращается в подставку для телефона.Судя по всему, реплика о защите экрана должна служить отсылкой к нашумевшему эпизоду презентации пикапа Tesla Cybertruck, когда стекла автомобиля не выдержали испытаний металлическими шарами. В рекламном ролике Cyberphone, впрочем, изображения "Кибертрака" используются практически в неприкрытом виде, но Илон Маск на этот демарш пока не отреагировал."Киберфон" основан на iPhone 11 Pro и доступен в 64-гигабайтной, 256-гигабайтной и 512-гигабайтной версиях, а также как iPhone 11 Pro, так и как 11 Pro Max. Компания Caviar известна своими экстравагантными версиями айфонов, включая модификацию, выполненную из золота и бриллиантов. Она оценивается минимум в 100 тысяч долларов.Стоимость Cyberphone пока не обнародована, но известно, что Caviar собирается выпустить только 99 экземпляров гаджета.