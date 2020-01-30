30.01.2020

2020-01-30 18:30:03

Коронавирус России не страшен: жители Владимира рассказали почему не боятся эпидемии

Во Владимире сегодня госпитализировали пациента, который обратился за медицинской помощью после возвращения из Китая. Как в областном центре готовятся к возможной встрече с коронавирусом?



Кашель и плохое самочувствие. С такими жалобами в поликлинику больницы № 5 утром обратился 57-летний владимирец. Врачам мужчина сразу признался: неделю назад вернулся из Китая. Отдыхал на острове Хайнань. Замглавного врача Елена Салова рассказывает: действовали чётко и слаженно. Пациента немедленно изолировали, отправили в инфекционное отделение. Медперсонал принял все необходимые меры предосторожности.

Елена Салова, заместитель главного врача городской клинической больницы №5: «Пациенты, которые находились на этаже медицинскими сотрудниками были эвакуированы с этажа, были взяты все контактные данные этих пациентов. Вызвана бригада скорой медицинской помощи... После того как пациент покинул пределы нашего учреждения, проведена дезинфекция кабинета, где находился пациент, и всего этажа».



В региональном Управлении Роспотребнадзора успокаивают: обстановка - под контролем. У нового вируса схожие симптомы с обычным ОРВИ. Во все регионы доставили оборудование для быстрого диагностирования коронавируса. Результаты и медики, и пациент узнают уже через несколько часов. Всех туристов, тех, кто кто прилетел из Поднебесной, обследуют еще в аэропорту.



Марина Колтунова, пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Владимирской области: «В обязательном порядке изолируются, госпитализируются и лабораторно обследуются на все вирусы ОРВИ, в том числе и на новую короновирусную инфекцию».



Сейчас все туристические рейсы в Китай отменены. Подписано и распоряжение о закрытии границы России с Китаем. Главная задача- не допустить распространения коронавируса. Из-за его вспышки операторы не предлагают туры в Юго-Восточную Азию. Хотя ещё недавно направление было очень востребованным. Популярным был тот же тропический Хайнань.



Светлана Клишина, директор туристического агентства: «Сейчас у тур-операторов какая проблема: либо переориентировать туристов, оплативших уже китайские туры, на другие направления и, соответственно, им все это предоставить, либо предложить подождать и поехать в Китай позже, когда закончится эпидемия, либо вернуть деньги».



Нынешняя ситуация напоминает вспышку атипичной пневмонии несколько лет назад. После её ликвидации туристы всё же вернулись в Поднебесную. Жители Владимира вируса не боятся. Уверены: эпидемии в России не будет.



Александр Гришин, житель г. Владимира: «Никаких эмоций нет, я закаленный. Шестьдесят с лишним лет, и я спокойно себя чувствую, никаких эмоций нету».

Ольга Федукина, жительница г. Владимира: «Нет, единственное что, я каждое утро закладываю в нос оксолиновую мазь».



Андрей Сафонников, житель г. Владимира: «Бог милует Россию от этого вируса, все будет у нас хорошо. Дай Бог китайцам здоровья, дай Бог чтобы они эту проблему решили. Я думаю до России это не дойдет, и мы с этим справимся всем миром».

У владимирца с подозрением на коронавирус диагноз не подтверждён. Врачи пришли к выводу: у мужчины - острый бронхит. Случаев заражения во Владимирской области нет.

Екатерина Таманова, Илья Хлудов

«Вести-Владимир»