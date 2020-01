Жителям американского городка Фэр-Хэвен (штат Вермонт) предстоит выбрать мэра. Кандидатов на этот пост всего двое: коза по кличке Линкольн и полицейская собака Сэмми. Голосование состоится 3 марта.

Жителям американского городка Фэр-Хэвен (штат Вермонт) предстоит выбрать мэра. Кандидатов на этот пост всего двое: коза по кличке Линкольн и полицейская собака Сэмми. Как сообщает Associated Press, голосование состоится 3 марта.Четырехлетняя коза нубийской породы – действующий мэр города, ее избрали в прошлом году, а для немецкой овчарки это первая кампания.Congraaaats to Lincoln, the new pet mayor of Fair Haven! It’s a big job, no kidding, but you goat this. #vtpoli