Освобожденная из российской тюрьмы гражданка Израиля Наама Иссахар встретилась со своей матерью Яффой.

Освобожденная из российской тюрьмы гражданка Израиля Наама Иссахар встретилась со своей матерью Яффой, передает "Интерфакс".Представители израильского диппредставительства в Москве сопроводили Нааму Иссахар в аэропорт, откуда, мать и дочь на самолете израильского премьера Биньямина Нетаньяху отправятся в Израиль."От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю российского президента Владимира Путина за проявление милосердия", — сказала ранее Яффа Иссахар."Это — хорошее завершение", — отметила женщина, добавив, что представить не могла, что глава израильского правительства заберет Нааму из России.По ее словам, Наама покидает тюрьму как обычный человек. "Ее не депортируют, а это значит, что она может вернуться в Россию, если захочет", — подчеркнула женщина.Как сообщалось, в апреле израильтянка была задержана в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево и осуждена за контрабанду наркотиков.Во время встречи премьер-министр Израиля поблагодарил российского президента за помилование израильтянки. Он выразил желание лично забрать Иссасхар из России. Владимир Путин попросил передать ей и ее семье свои наилучшие пожелания.Как сообщает канцелярия премьера, в настоящее время премьер-министр Израиля и его супруга Сара уже встретились с помилованной девушкой и ее матерью в аэропорту Внуково. "Очень тронут встречей с вами. Теперь пора возвращаться домой", — сказал Нетаньяху.