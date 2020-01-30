Освобожденная из российской тюрьмы гражданка Израиля Наама Иссахар встретилась со своей матерью Яффой.
Освобожденная из российской тюрьмы гражданка Израиля Наама Иссахар встретилась со своей матерью Яффой, передает "Интерфакс".
Представители израильского диппредставительства в Москве сопроводили Нааму Иссахар в аэропорт, откуда, мать и дочь на самолете израильского премьера Биньямина Нетаньяху отправятся в Израиль.
"От всего сердца я благодарю премьер-министра Нетаньяху за его дипломатическую решимость и огромные усилия. Я также благодарю российского президента Владимира Путина за проявление милосердия", — сказала ранее Яффа Иссахар.
"Это — хорошее завершение", — отметила женщина, добавив, что представить не могла, что глава израильского правительства заберет Нааму из России.
По ее словам, Наама покидает тюрьму как обычный человек. "Ее не депортируют, а это значит, что она может вернуться в Россию, если захочет", — подчеркнула женщина.
Как сообщалось, в апреле израильтянка была задержана в транзитной зоне московского аэропорта Шереметьево и осуждена за контрабанду наркотиков.
Во время встречи премьер-министр Израиля поблагодарил российского президента за помилование израильтянки. Он выразил желание лично забрать Иссасхар из России. Владимир Путин попросил передать ей и ее семье свои наилучшие пожелания.
Как сообщает канцелярия премьера, в настоящее время премьер-министр Израиля и его супруга Сара уже встретились с помилованной девушкой и ее матерью в аэропорту Внуково. "Очень тронут встречей с вами. Теперь пора возвращаться домой", — сказал Нетаньяху.