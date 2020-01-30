В четверг, 30 января, в одном из учебных корпусов Московского государственного университета на Воробьевых горах произошел пожар. Из здания эвакуировали около 500 человек, сообщает ..

В четверг, 30 января, в одном из учебных корпусов Московского государственного университета наВоробьевых горах произошел пожар. Из здания эвакуировали около 500 человек, сообщает "Интерфакс".По предварительной версии, причиной возгорания стало короткое замыкание в одном из электрощитов. Информации о пострадавших не поступало, передает телеканал "".