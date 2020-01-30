Среди претендентов - бульвар в Собинке, парк в Вязниках и набережная в Гусь-Хрустальном

Жители области всё чаще стали жаловаться, мол, парки, скверы и бульвары благоустраивают только в областном центре. Ведь денег в бюджете Владимира - больше, и получить поддержку из федеральной «кубышки», по мнению людей, проще.- Когда до нас-то деньги дойдут? Со времён Советского Союза ничего в порядок не приводили! Мы что - не люди? - сетует наш читатель, житель Собинки Василий Ливанов.Всё для людей1 февраля закончат принимать заявки на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды. Конкурс проводят на уровне страны среди малых городов и исторических поселений. Победители получат деньги из федерального бюджета, чтобы воплотить в жизнь свои проекты, а это - ни много ни мало - от 30 до 100 млн рублей. От нашей области в конкурсе участвуют 3 проекта - от Собинки, Вязников и Гусь-Хрустального. И у каждого из них есть реальные шансы на победу.Все 3 заявки одобрили в администрации области, а значит, их отправят в Москву, где выберут лучших из лучших. Победители станут известны уже этой весной.Пешеходный центрИдею создать бульвар в самом центре города не оставляет администрация Собинки. Проект благоустройства бульвара Чайковского - отрезка в 400 метров от улицы Димитрова до магазина «Универсам» - на федеральный конкурс отправили уже во 2-й раз. Рядом с этой зоной расположены садик и школа, поэтому бульвару, наверняка, будут рады и детвора, и местные жители, и гости города. По проекту, планируют расширить имеющийся 3-метровый тротуар до 4,5 метра и сделать велодорожку, озеленить территорию, установить скульптуры и стенды с информацией о городе и его достопримечательностях. В проекте запланировали обустроить несколько площадок - детскую игровую и для настольных игр рядом с детсадом, и для проведения мероприятий, где зимой будут заливать каток - около школы.На солнечной поляночкеГород Вязники заявил на конкурс проект реконструкции легендарной «солнечной поляночки» - парка, где проходит Всероссийский Фатьяновский праздник. На протяжении уже многих лет говорят о том, что ту же сцену, на которую выходят известные на всю страну артисты, давно пора «капиталить», а в парке нужны площадки для отдыха гостей, а их там много не только в дни проведения песенного фестиваля.По проекту реновации, который заявили на конкурс, запланировали возвести кафе, создать зоны для проведения развлекательных мероприятий, установить детские карусели, туалеты и раздевалки, благоустроить пространство для зрителей фестиваля и реконструировать сцену. Средства на реализацию всего комплекса работ местные власти будут находить постепенно, в том числе отправили заявку на президентский грант в 80 млн рублей, на который сделают проектно-сметную документацию и предпроектное решение. Вся реконструкция будет длиться около 2-х лет.Для Вязников это будет 3-я попытка победить в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.Набережная в 5 кмГусь-Хрустальный на конкурс отправил проект благоустройства набережной городского озера в районе бывшего завода «Стекловолокно». Территория насчитывает 128 тыс. кв. метров, от улицы Калинина до городского пляжа. По проекту, набережная станет двухуровневой: на ней отремонтируют старые пирсы и построят новые, создадут велосипедные и роллерные дорожки, организуют парковки, поставят туалеты. На берегу озера появятся сцена, кафе, торговые павильоны. Помимо этого, в проекте предусмотрели 6 волейбольных и одну футбольную площадки, воркауты и даже зону барбекю.Глава администрации Вязниковского района Игорь Зинин:- Тема Фатьянова для нас очень близка, тем более, что недавно по всей стране отметили 100-летие со дня рождения поэта. В парке проводят много времени жители, в него приезжает много туристов. Мы хотим, чтобы он развивался, стал ещё краше и более функциональным. Стоимость первого этапа проекта с учётом внебюджетных вливаний и софинансирования региона - около 130 млн. Всего - больше 300 млн.Заведующий отделом архитектуры и градостроительства администрации г. Собинка Алексей Юрлов:- Капитального ремонта в процессе благоустройства бульвара имени Чайковского не планируем, так как территория находится в центре города в защитной зоне объектов культурного наследия, помимо этого, она обременена коммуникациями. Стоимость реализации проекта приблизительно 60 млн руб.Глава г. Гусь-Хрустальный Алексей Соколов:- Проект отражает историческую самобытность нашего города, сохраняет его уникальность и туристическую привлекательность. По предварительным расчётам, стоимость рабочего проекта может составить 4-5 млн руб., на строительство набережной потребуется ориентировочно 135-180 млн.