В Старом Свете стартовал элитный раунд отбора на чемпионат мира по мини-футболу (футзалу), который пройдет в Литве в сентябре 2020 года. Сборная России в первом матче группы С, что соревнуется в Хорватии, разгромила команду Словакии, а во втором туре сыграет с футзалистами Азербайджана.

В Старом Свете стартовал элитный раунд отбора на чемпионат мира по мини-футболу (футзалу), который пройдет в Литве в сентябре 2020 года. Сборная России в первом матче группы "С", что соревнуется в Хорватии, разгромила команду Словакии, а во втором туре сыграет с футзалистами Азербайджана.Стартовый матч получился достаточно простым для российских футзалистов. Только в его начале соперники пытались наладить контригру, но после того, как Антошкин и Давыдов сделали счет 2:0, оборона словацкой сборной рассыпалась. У нас также отличились Робиньо, Ниязов, Лима (дважды) и тот же Антошкин, также сделавший дубль.По итогам турнира команда-победительница напрямую попадет в финал World Cup Futsal 2020, а сборная, занявшая второе место, будет играть в стадии плей-офф отбора в Европе. В параллельном матче хозяева площадки победили азербайджанцев – 2:0. Скорее всего, россияне именно с хорватами будут разыгрывать первенство.