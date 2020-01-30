Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса. Пока ведомство рекомендует взрослым для излечения от него три препарата, которые используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом C и рассеянным склерозом.

Минздрав России опубликовал временные методические рекомендации по лечению нового коронавируса. Пока ведомство рекомендует взрослым для излечения от него три препарата, которые используются для борьбы с ВИЧ, гепатитом C и рассеянным склерозом.В рекомендованном списке Минздрава: "Рибавирин", ""Рекомбинатный интерферон бета Ib" и "Лопинавир/Ритонавир", передает "Интерфакс".В качестве симптоматического лечения медики рекомендуют противокашлевые, муколитические и отхаркивающие препараты, действие которых направлено на подавление кашля или улучшение выведения мокроты.Кроме того, можно применять антиконгестанты, действие которых направлено на улучшение носового дыхания, а также снятие отека слизистой полости носа и улучшение оттока содержимого придаточных пазух носа.30 января Роспотребнадзор сообщил, что проверил 184 заболевших с признаками ОРВИ. Пока на территории РФ случаев заражения новым коронавирусом 2019-nCoV из Китая не зарегистрировано.Ранее сообщалось, что в пяти регионах РФ на Дальнем Востоке (в Амурской области, Забайкальском, Приморском и Хабаровском края и в ЕАО) из-за вспышки китайского коронавируса закрыта граница с Китаем, где от него погибли уже 162 человека.Перекрыто как автомобильное, так и пешеходное сообщение. Также российские авиакомпании приостанавливают полеты в Китай.Кроме того, в ночь на 31 января будет ограничено железнодорожное сообщение с этой страной. Останется лишь поезд Москва – Пекин – Москва.