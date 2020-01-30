30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке. По словам главы правительства, эта мера поможет помешать распространению ..

30 января премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии границы на Дальнем Востоке. По словам главы правительства, эта мера поможет помешать распространению коронавируса на территории страны, передает ТАСС."Сегодня было подписано распоряжение соответствующее, в работу оно пошло", – заявил Мишустин на заседании. Премьер-министр добавил, что правительство должно сделать все, чтобы защитить россиян от нового вида пневмонии, сообщает .Напомним, в декабре прошлого года власти КНР сообщили о вспышке коронавируса2019-nCoVв городе Ухань. Источником инфекции стали дикие животные, мясо которых продавалось на рынках. К концу января новый вид пневмонии распространился по всей стране, передает .