Unicode утвердила список 117 новых эмодзи, которые выйдут позднее в этом году. В состав пакета Emoji 13.0 включены 62 новые пиктограммы и 55 вариаций пола и цвета кожи

Некоммерческая организация Unicode Consortium утвердила список 117 новых эмодзи, которые выйдут позднее в этом году. В состав пакета Emoji 13.0 включены 62 новые пиктограммы и 55 вариаций пола и цвета кожи.Коллекция пополнится улыбающимся лицом со слезой, с очками и усами, жестом щепотки, ниндзя, мусорным ведром, зубной щеткой, бумерангом, матрешкой и аккордеоном, отверткой и пилой, а также изображениями сердца и легких.Увеличится количество значков с едой (сладкий перец, оливка, молочный коктейль, фондю), животными (белый медведь, тюлень, бизон, мамонт, бобер) и насекомыми (таракан, червяк, муха).Особый акцент в новом выпуске сделан на гендерную нейтральность. Появятся мужчина в свадебной фате, "миссис Клаус", а также символ транссексуалов и их флаг.Впрочем, это не означает, то новые смайлики сразу же появятся на экранной клавиатуре смартфона. Сначала поддержку расширенной таблицы символов должны реализовать крупные разработчики (такие как Apple, Google и Microsoft), после чего она станет доступна в качестве программного обновления.Важно, что консорциум дает только рекомендации по рисовке смайликов, а их непосредственное оформление берут на себя разработчики операционных систем.