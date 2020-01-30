После отставки правительства и ухода с поста премьер-министра Дмитрий Медведев занял должность заместителя председателя Совета безопасности России. Стало известно, какое денежное вознаграждение чиновник будет получать за свою работу.

После отставки правительства и ухода с поста премьер-министра Дмитрий Медведев занял должность заместителя председателя Совета безопасности России. Стало известно, какое денежное вознаграждение чиновник будет получать за свою работу.За свою политическую карьеру Дмитрий Медведев успел побывать руководителем администрации президента, первым зампредом правительства, президентом страны, а затем – премьер-министром. С этой должности чиновник ушел 15 января, объявив об отставке правительства в полном составе по итогам рабочей встрече с Владимиром Путиным.Уже на следующий день, 16 января 2020 года, российский лидер подписал указ о назначении Дмитрия Медведева заместителем председателя Совета Безопасности России. На официальном интернет-портале правовой информации появился документ, в котором раскрывается размер денежного вознаграждения для чиновника за эту работу. Сообщается, что размер новой зарплаты Дмитрия Медведева составляет 618 тысяч 713 рублей в месяц.Напомним, отставка правительства стала одной из самых неожиданных новостей внутрироссийской политики начала 2020 года. Новый кабинет министров возглавил Михаил Мишустин, до этого руководивший Федеральной налоговой службой. Аналитики, эксперты и политологи продолжают спорить о причинах ухода Дмитрия Медведева, а также о той роли в управлении государством, которую он может занять на своей новой должности.Совет безопасности России является конституционным совещательным органом при президенте. Дмитрий Медведев, таким образом, является заместителем Владимира Путина.