Неоднозначную реакцию в соцсетях вызвал пост председателя горсовета Керчи. Мая Хужина опубликовала фото, как чиновницы вручают блокадникам батон хлеба и медаль. Такие подарки вызвали в Сети возмущение. Позже в горсовете Керчи пояснили, что это были караимские пироги ручной работы.

Неоднозначную реакцию в соцсетях вызвал пост председателя городского совета Керчи. В своем "Фейсбуке" Мая Хужина рассказала, как они с коллегами поздравили проживающих в городе блокадников с Днем полного освобождения Ленинграда от блокады.Их в Керчи осталось всего 11 человек. Хужина также опубликовала фотографии визита к пожилым людям, судя по которым вручили они блокадникам медаль и "батон хлеба".Символизм многие пользователи в Сети не оценили и тут же резко раскритиковали чиновниц – и за столь скромный подарок, и за то, что они пришли "с батоном и медалькой" (как писали некоторые комментаторы) в дорогих норковых шубах.Об этом, в частности, написали местные издания.Хужина поначалу ответила критикам, написав, что "эти люди не нуждаются в подарках", а "им нужно человеческое общение, доброта и уважение".Когда история получила широкую огласку и многие были ею возмущены, этот пост с фотографиями чиновница удалила, но он остался у многих СМИ."Унизительной акцией" назвал это и зампредседателя Общественной палаты Крыма Александр Форманчук.В комментарии РИА Новости он выразил мнение, что чиновники "отнеслись без должного внимания к этой священной теме", которая "требует особого отношения","Нужно думать о дополнительных мерах помощи в отношении этих людей, об уходе, а не унижать такого рода поступками", — считает Форманчук.Позже пресс-секретарь горсовета Керчи Диана Ушакова в комментарии радиостанции "Говорит Москва" пояснила, что блокадникам дарили не обычный хлеб, а караимские пироги ручной работы с мясом и картофелем.Их, по словам Ушаковой, специально для блокадников испекла татарская община Керчи.