30 января неизвестный сообщил о минировании взлетной полосы аэропорта Шереметьево. В ходе проверки правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов, сообщает ТАСС. Полиция уже ..

30 января неизвестный сообщил о "минировании" взлетной полосы аэропорта Шереметьево. В ходе проверки правоохранители не обнаружили взрывоопасных предметов, сообщает ТАСС.Полиция уже задержала правонарушителя. Его мотивы устанавливаются. По данным телеканала "", сейчас аэропорт Шереметьево работает в штатном режиме.